Для орловских чиновников придумали правила общения с прессой

Положение о порядке взаимодействия со СМИ приняли в Болхове.

Администрация Болховского района Орловской области утвердила положение о порядке собственного взаимодействия со средствами массовой информации. Постановление уже вступило в законную силу. Принято оно «в целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Болховского района». В частности, документ определяет порядок взаимодействия чиновников с прессой путем: работы с запросами СМИ; проведения информационных мероприятий с участием СМИ; рассылки справочных и статистических материалов.

Запросы представителей средств массовой информации в адрес администрации Болховского района и их должностных лиц возможны в устной либо письменной форме, говорится в документе. Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную либо иную охраняемую законом тайну. Уведомление об отказе вручается представителю средства массовой информации в трехдневный срок со дня получения письменного запроса о предоставлении информации.

В нем должны быть указаны не только причины, по которым запрашиваемая информация не может быть предоставлена, но и должностное лицо, отказывающее в предоставлении информации. Местные чиновник в соответствии с федеральным законодательством обязуются отвечать на запросы СМИ в семидневный срок. Однако новый документ дает им право на отсрочку. В этом случае ответственный чиновник должен представить местному главе заявление, указав в нем причины, по которым запрашиваемая информация не может быть предоставлена в установленный срок, и дату, к которой она все-таки будет предоставлена.

Информационные мероприятия для прессы, согласно новым правилам, могут быть организованы как по запросу представителей средств массовой информации, так и по собственной инициативе администрации Болховского района. Они могут проводиться в форме брифингов, пресс-конференций, круглых столов и в иных формах. При этом чиновники обязаны обеспечить надлежащий уровень технической и материальной оснащенности места проведения такого мероприятия.

Организация рассылки справочных и статистических материалов предусмотрена документом для информирования прессы и граждан о достигнутых показателях работы, конкретных достижениях, результатах деятельности органов местного самоуправления Болховского района и их должностных лиц. Рассылка может осуществляться в виде отправки соответствующих писем на адреса электронной почты СМИ, а также изготовления буклетов, брошюр и флайеров. Изготовление информационных материалов на бумажном носителе производится за счет средств местного бюджета.

ИА «Орелград»