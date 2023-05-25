Орловчанина внесли в список террористов и экстремистов

Реестр таких лиц составляет Росфинмониторинг.

В список добавили Александра Бывшева, жителя Кром. Всего в реестр внесены 13172 физических лица. Так как они расположены по алфавиту, Бывшев значится под номером 2728.

Ранее, в феврале этого года, пресс-служба Кромского районного суда Орловской области сообщила, что под стражу заключён местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Также указывалось, что данный гражданин уже неоднократно представал перед судом. В частности, в 2022-м году он несколько раз признавался виновным в нарушении административного кодекса. Подсудимому вменялись статьи 20.3.3 («публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ») и 20.3.1 («возбуждение ненависти либо вражды»).

ИА «Орелград»