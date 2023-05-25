Орловчанину чуть не вычеркнули из стажа 11 лет

Восстановить пенсионные права помогла прокуратура.

С серьёзной проблемой столкнулся житель Заводского района Орла. Пенсионный орган не включил в его страховой стаж трудовой период с февраля 1989-го по февраль 2000-го. Причиной стало отсутствие документов, подтверждающих фактический и юридический адрес работодателя.

После неоднократных и безрезультатных обращений в пенсионный орган мужчина написал жалобу в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку, установило факт нарушения и обратилось в суд. Районный прокурор потребовал выплатить гражданину страховую пенсию с учётом «выпадавших» одиннадцати лет.

Заводской районный суд Орла удовлетворил иск. Решение вступило в силу. Его исполнение находится на контроле, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ранее стало известно, что надзорное ведомство нашло в орловской глубинке опасный мост.

ИА «Орелград»