Орловчанину чуть не вычеркнули из стажа 11 лет

25.5.2023 | 13:28 Закон и порядок, Новости, Общество

Восстановить пенсионные права помогла прокуратура.

ИА «Орелград»

С серьёзной проблемой столкнулся житель Заводского района Орла. Пенсионный орган не включил в его страховой стаж трудовой период с февраля 1989-го по февраль 2000-го. Причиной стало отсутствие документов, подтверждающих фактический и юридический адрес работодателя.

После неоднократных и безрезультатных обращений в пенсионный орган мужчина написал жалобу в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку, установило факт нарушения и обратилось в суд. Районный прокурор потребовал выплатить гражданину страховую пенсию с учётом «выпадавших» одиннадцати лет.

Заводской районный суд Орла удовлетворил иск. Решение вступило в силу. Его исполнение находится на контроле, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ранее стало известно, что надзорное ведомство нашло в орловской глубинке опасный мост.

ИА «Орелград»

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