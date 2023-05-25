Орловчанка получила тяжкие травмы на производстве

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый – 67-летний директор предприятия по производству пеньки, где работала женщина. Как уточняет Управление Следственного комитета, дело возбуждено по статье «нарушение требований охраны труда».

ЧП случилось в Дмитровске. Предварительно установлено, что подозреваемый допустил сотрудницу к работе на станках, не проведя с ней инструктаж. При этом на предприятии вообще отсутствовала техническая документация, нужная для такой деятельности. Также сообщается, что оборудование «не было исправно и ограждено».

Итог оказался плачевным — женщина получила телесные повреждения нижних конечностей, причинившие тяжкий вред её здоровью. В настоящее время в рамках уголовного дела выполняются необходимые следственные действия.

ИА «Орелград»