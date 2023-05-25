Орловский облсуд вынес приговор по делу о шаурме

25.5.2023 | 17:30 Закон и порядок, Новости

Попытка перекусить по-быстрому привела к неприятностям.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, орловчанин приобрёл шаурму за 155 рублей в кафе, которое принадлежало индивидуальному предпринимателю. Это произошло в августе минувшего года. Вскоре после этого мужчина почувствовал себя плохо и обратился к врачам.

В Орловской областной клинической больнице ему поставили диагноз «острый гастроэнтерит». В результате отравления орловчанин «три дня не мог двигаться, находился в бредовом состоянии с высокой температурой, а после ещё десять дней постепенно восстанавливался, испытывая постоянную сильную боль».

Роспотребнадзор, узнав о случае инфекционного заболевания, провёл проверку в кафе, выявил нарушения и закрыл его на 90 суток. Параллельно Заводской районный суд Орла взыскал с ИП 25 тысяч рублей штрафа, а также ещё 50 тысяч в счёт потерпевшего — как компенсацию морального вреда. Кроме того, его обязали возместить покупателю расходы на соответствующее лечение.

Бизнесмен, не протестуя по существу, попытался снизить эти суммы, подав апелляцию в областной суд, но приговор оставили без изменений.

ИА «Орелград»

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