В Орле не стали рассматривать жалобу москвичей на местных чиновников

Претензии были высказаны в адрес администрации Орловского муниципального округа.

Комиссия Орловского Управления ФАС России решила оставить без рассмотрения жалобу московского ООО «Строймагистраль» и отменить приостановление проведения аукциона, объявленного управлением муниципального имущества, землепользования и архитектуры администрации Орловского муниципального округа. Как уже рассказывал «Орелград», речь идет о торгах на право аренды земельного участка из земель населенных пунктов, общей площадью 45 189 квадратных метров. Он расположен в поселке Куликовский, его разрешенное использование – для строительства производственной базы.

Столичная компания в своей жалобе написала, что в извещении о проведении аукциона не была указана важная информация о предоставлении ей данного земельного участка для организации площадки размещения строительной техники и строительных грузов на срок с 10 июля 2022 года по 30 ноября 2024 года. Москвичи указывали номер и дату соответствующего постановления окружных властей. Рассмотрение дела изначально было назначено на 10 мая, но антимонопольщики отложили его, затребовав у сторон дополнительную информацию.

Когда же дело было рассмотрено, комиссия УФАС проверила заявителя на соответствие порядку рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров. Он установлен Федеральным законом «О защите конкуренции». Данная норма гласит, что лица, не подавшие заявки на участие в торгах, не лишены права на обжалование в антимонопольный орган действий организаторов торгов. Однако сделать они это могут только в ряде конкретных случаев, в частности, при условии, что допущенные организаторами торгов нарушения приводят к ущемлению или нарушению их прав и законных интересов.

В данном случае антимонопольщики установили, что пожаловавшаяся столичная компания заявку на участие в аукционе не подавала. А ее жалоба не содержит сведений о нарушении прав или законных интересов этой компании вследствие действий или бездействия организатора торгов. Комиссия спрашивала у представителя жалобщика о том, каким образом права и законные интересы фирмы были нарушены при проведении аукциона, но тот ответить затруднился. Таким образом, резюмирует комиссия УФАС, заявителем не представлено доказательств нарушения его прав и законных интересов действиями организатора торгов. При указанных обстоятельствах у комиссии «отсутствует возможность осуществить рассмотрение жалобы в порядке, установленном статьей 18.1 Закона «О защите конкуренции».

ИА «Орелград»