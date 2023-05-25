Владислав Числов поддержал смелые идеи Леонида Слуцкого

Лидер орловского отделения ЛДПР прокомментировал программную статью главы партии.

Сегодня её опубликовала «Российская газета». В своей статье Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обозначил главные направления дальнейшего развития старейшей политической партии России.

Слуцкий подчеркнул, что партия оказывает всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции, а также членам их семей. Другое важное направление партийной работы – борьба за «коммунальные» права россиян. Например, благодаря ЛДПР в нашей стране значительно упростились правила получения субсидий на оплату ЖКУ.

Статья лидера ЛДПР содержит новые глобальные инициативы для современного российского общества. Это предложения по распространению и защите русского языка и культуры внутри страны и в мире, а также конкретные законопроекты по улучшению качества жизни россиян. В частности, Слуцкий указывает на необходимость введения в России «отцовского капитала» и четырехдневной рабочей недели.

«ЛДПР – это партия молодых по духу людей разных возрастов, вероисповеданий, живущих во всех без исключения субъектах Российской Федерации. Партия, устремлённая в будущее», – сказал Леонид Слуцкий.

На этой неделе, 27 мая, исполняется год с момента избрания Леонида Слуцкого Председателем ЛДПР. За это время партия сумела одновременно сохранить политическое наследие её основателя, Владимира Жириновского, и взять уверенный курс на качественно новое взаимодействие с Правительством России и последовательные действия в работе с населением страны.

Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР в Орловском областном Совете народных депутатов, координатор Орловского регионального отделения ЛДПР:

«Изучив программную статью лидера нашей партии Леонида Слуцкого, я смог ещё раз убедиться в том, что наш новый лидер — убеждённый патриот. Инициативы, которые содержатся в статье – это поистине то, что необходимо для современного российского общества. И я объясню почему.

Введение «отцовского капитала» позволит многим мужчинам нашей страны увереннее чувствовать себя, крепче стоять на ногах. В частности, эти деньги могут стать отличным подспорьем для решения жилищного вопроса молодых семей. Нельзя не согласиться с мнением Леонида Эдуардовича о том, что при создании семьи финансовая стабильность играет для мужчины значительную роль. Ведь мужчина – глава семейства, и именно на его плечах лежит ответственность за благополучие семьи.

Ещё одна интересная и целесообразная инициатива касается пересмотра количества рабочих дней в неделе. Сократив её до четырёх рабочих дней, мы сможем решить не одну проблему. Современный человек находится в бесконечном забеге за призрачным успехом, при этом у него практически не остаётся времени на отдых. Всё это выливается в хроническую усталость и непрерывный стресс, что значительно сказывается как на состоянии здоровья, так и на производительности труда. Обеспечив граждан нашей страны ещё одним выходным днём, мы дадим возможность каждому больше времени уделять своей семье и домашним делам, а также здоровью. К тому же хорошо отдохнувший человек работает значительно лучше.

Ещё одна острая тема, которая не может остаться без внимания – поведение мигрантов в России. Мы – государство, открытое для всех. Мы ценим и уважаем культуру, религию, обычаи и традиции всех народов, народностей и национальностей. Но, как отмечает лидер ЛДПР, порой радушие русских людей воспринимается как слабость. В некоторых населённых пунктах представители диаспор начинают притеснять русское население, нарушают законы нашей страны, да и просто ведут себя аморально. Таким людям не место в нашей стране. Однако тем труженикам, которые готовы честно работать на благо России и жить в мире с её коренным населением, в нашей стране всегда готовы предоставить все условия для комфортной работы.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что ЛДПР – это партия смелых идей, реальных дел и конструктивной оппозиции, которая стоит на защите Русского мира».

ИА «Орелград»