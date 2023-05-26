На Орловщине программу по ремонту крыш выполнили на треть

26.5.2023 | 10:59 ЖКХ, Новости

Приведены в порядок 26 из 78 объектов.

Фото: orel-region.ru / Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в связи с улучшением погодных условий работы по ремонту крыш активизировались. На данный момент в Орле они завершились на Раздольной, 72, Революции, 30, 3-й Курской, 53 и ещё по 23 адресам.

Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов ведётся в рамках специальной региональной программы. В этом году в неё попали 78 объектов.

Также до конца года в регионе проведут комплексный капитальный ремонт в 88 многоквартирных домах, включающий в себя и воссоздание кровельного покрытия. Сейчас такие работы финишировали по трём адресам.

ИА «Орелград»

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