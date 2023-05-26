Орловская область не вошла в число «энцефалитных»

Роспотребнадзор обновил официальный список.

Речь идёт о перечне «эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту». В него включаются регионы, а также отдельные муниципальные образования, где существует вероятность «подцепить» это опасное заболевание. Список обновляется каждый год.

Впрочем, в этом году, по сравнению с 2022-м, никаких изменений не последовало. Орловщина, где пока не зарегистрировано ни одного случая клещевого энцефалита, тоже не изменила свой статус. Однако Управление Роспотребнадзора по нашему региону просит орловцев быть осторожными, выезжая в «энцефалитные» субъекты. В частности, таким гражданам рекомендуется сделать прививку от данного заболевания.

В ЦФО в список «эндемичных» полностью вошла только Костромская область. Также заболевание регистрировалось в отдельных районах Московской, Ивановской, Тверской и Ярославской областей.

Ранее стало известно, что на Орловщине зарегистрированы первые в этом году случаи клещевого боррелиоза.

ИА «Орелград»