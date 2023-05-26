В Ливнах сиротам пообещали 10 квартир в новостройках

Ключи от одной из них уже вручили на совещании в администрации города.

Как сообщает администрации Ливен, на еженедельном рабочем совещание в мэрии исполняющий обязанности главы города Людмила Полунина вручила ключ от квартиры молодому человеку, относящемуся к категории детей-сирот. В мэрии подчеркнули, что вручение ключей от квартир в подобной торжественной обстановке стало доброй многолетней традицией. В период с 2010 года и по настоящее время всего было приобретено 117 жилых помещений. Квартиры покупают за счет субвенций, которые город получает из областного и федерального бюджетов. В этом году на данные цели предусмотрено 35,9 миллиона рублей, что позволит приобрести еще более 10 жилых помещений.

В целом местные власти отмечают, что в райцентре успешно продолжается реализация муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. Квартиры с отделкой в последние годы предоставляются только в новостройках, заверили в мэрии. В 2022 году, например, было приобретено 11 благоустроенных жилых помещений на общую сумму 23,9 миллиона рублей, в 2021 году – четыре помещения на сумму 6 миллионов рублей.

Кстати, дети-сироты не единственные, кто получает в Ливнах квартиры за бюджетный счет. Так, в прошлом году двоим ветеранам боевых действий для приобретения жилья в собственность были предоставлены социальные выплата в размере более 1 миллиона рублей каждому. В 2021 году такую выплату получил один ветеран боевых действий. Социальные выплаты гражданами были освоены в полном объеме.

Напомним также, что в 2021 году выдачу жилья детям-сиротам проверяла городская КСП. В рамках той проверки был проведен осмотр пяти жилых помещений, предоставленных детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения. Все квартиры аудиторы сочли благоустроенными, отметив в своем отчете, что они находятся в хорошем состоянии, сантехническое и инженерное оборудование исправно, приборы учета имеются. При этом были установлены нарушения в части оформления учетных дел детей-сирот, но эти нарушения были устранены еще в ходе проверки.

ИА «Орелград»