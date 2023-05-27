Орловцам напомнили о вреде публичного пьянства

Предостережения жителям областного центра адресовали полицейские в ходе рейда.



Как сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области, в Северном районе города Орла полицейские провели совместный рейд с коллегами из МЧС по профилактике правонарушений во время отдыха у водоемов. Они посетили излюбленное место отдыха населения — Силикатный пруд. Основными задачами мероприятия стали выявление несанкционированных мест массового отдыха на воде, предупреждение происшествий с участием несовершеннолетних и профилактика административных правонарушений.

В частности, полицейские напоминали взрослым о недопустимости употребления алкоголя в общественных местах, вручали памятки с основными правилами безопасности и предостерегли их от купания в необорудованных местах, так как там не безопасно: дно не обследовано водолазами, поблизости нет спасателей. Вследствие этого возрастает вероятность трагических последствий. А купания в нетрезвом состоянии повышает угрозу несчастного случая. Подобные совместные профилактические мероприятия продолжатся в течение всего купального сезона, отметили в пресс-службе УМВД.

Кстати, по данным ведомства, для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории Орловской области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Данными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования за четыре месяца текущего года было выявлено 568 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Причем статистика этим не ограничивается.

По данным УМВД, за отчетный период в регионе было составлено 2682 административных протокола по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте) и 1065 протоколов — по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Для сравнения, всего в отчетном периоде сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 9431 административное правонарушение (без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства). То есть на «алкогольные» правонарушения приходится треть всех протоколов, составленных в рамках КоАП РФ.

ИА «Орелград»