В Орле предложили узаконить семейные предприятия

Соответствующее обращение парламентариев будет направлено в Госдуму.

Депутаты Орловского областного Совета народных депутатов предложили внести изменения в Федеральный закон № 209-ФЗ и закрепить на законодательном уровне определения терминов «семейное предпринимательство» и «семейное предприятие». Также они призывают разработать и утвердить порядок принятия мер государственной поддержки семейного предпринимательства. Соответствующее обращение будет направлено в Государственную Думу. Речь идет о совершенствовании механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства путем установления статуса семейных предприятий.

В Орле обратили внимание на то, что на федеральном уровне отсутствует законодательная поддержка такого важного сектора экономики, как семейное предпринимательство. Семейные предприятия не имеют целевой, адресной государственной поддержки, так как понятия «семейное предпринимательство» и «семейное предприятие» попросту не закреплены в законодательстве, хотя в реальности они существуют. Соответственно, господдержка им оказывается на общих основаниях.

«В июле 2019 года президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Торгово-промышленной палаты РФ отметил необходимость ввести в законодательство четкое определение семейного бизнеса с целью дальнейшего оказания государственной поддержки таким предприятиям, — напоминают в орловском парламенте. — В связи с чем Министерство экономического развития РФ, ТПП разработали законопроекты, предполагающие внесение соответствующих изменений в Федеральный закон № 209-ФЗ в части закрепления понятия «семейное предприятие».

Как отмечали разработчики, обособление семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию на федеральном уровне позволит создать экономические, правовые и организационные условия для формирования развитой инфраструктуры семейного предпринимательства, увеличения потенциала семьи и его использования в интересах развития общества и экономики.

Такая работа уже проводится на уровне регионов. Например, созданы на базе региональных торгово-промышленных палат и действуют три таких центра в Нижегородской и Рязанской областях, в Башкортостане. Анализ результатов законотворчества показывает, что в отдельных регионах действует практика законодательного регулирования семейного предпринимательства и выделения его в приоритетную область развития предпринимательской деятельности. Соответствующие законы приняты в Нижегородской, Рязанской, Кемеровской областях и Башкортостане. Вместе с тем, считают в Орле, закрепление в федеральном законодательстве понятия «семейный бизнес» поможет региональным властям, органам местного самоуправления эффективнее поддерживать развитие предпринимательства.

ИА «Орелград»