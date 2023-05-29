Орловцу дали 16 лет за двойное убийство

Это на четыре года меньше, чем запрашивала прокуратура.

Преступление, которое можно считать шокирующим, произошло в сентябре минувшего года в Заводском районе Орла в СНТ «Берёзовая роща». 54-хлетний мужчина вступил в конфликт с немолодой супружеской парой Хорохординых. Поводом стал долг его знакомой – она не смогла вовремя вернуть супругам 80 тысяч рублей.

В качестве «последнего аргумента» спорщик использовал металлическую трубу. Поочерёдно он нанёс обоим супругам смертельные удары в затылочную часть головы. Затем попытался скрыть следы своего преступления – сложил тела в их же автомобиль «Киа», вывез в безлюдное место, облил бензином и поджёг вместе с автомобилем.

Однако достаточно скоро тела и машину нашли. В рамках уголовного дела подозреваемый был установлен и задержан. В итоге ему вменили не только «убийство двух лиц», но и угон автомобиля, а также умышленное уничтожение чужого имущества со значительным ущербом.

Как сообщает Управление Следственного комитета по Орловской области, суд признал мужчину виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима, а также 1 году ограничения свободы. Однако это на целых четыре года меньше, чем запрашивало государственное обвинение.

ИА «Орелград»