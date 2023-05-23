В Орле вынесут приговор по громкому убийству супругов

Областной суд завершает рассмотрение дела.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поддержал государственное обвинение и выступил в судебных прениях. Он попросил суд о суровом приговоре – 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима (с ограничением свободы на полтора года).

Обвиняемый – 55-летний житель Орла, который «проходит» сразу по нескольким статьям, включая двойное убийство. Преступление, которое вызвало значительный резонанс, произошло в Заводском районе Орла в СНТ «Берёзовая роща» в сентябре минувшего года.

Как считает следствие, мужчина и его знакомая вступили в конфликт с супружеской парой Хорохординых. «Яблоком раздора» стали 80 тысяч рублей, которые знакомая подсудимого задолжала супругам. «На почве личных неприязненных отношений» орловчанин, орудуя металлической трубой, поочерёдно ударил мужа и жену по затылкам. Потерпевшие скончались.

Затем мужчина поместил тела в автомобиль «Киа», принадлежавший паре, и вывез в безлюдное место. Там он облил машину и своих жертв бензином и поджёг. После он выбросил в реку «мобильники», принадлежавшие убитым супругам. Однако довольно быстро автомобиль и тела обнаружили, а подозреваемого установили и задержали.

В ближайшее время суд огласит приговор, сообщает прокуратура Орловской области.

ИА «Орелград»