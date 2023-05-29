Орловская полиция разбирается с массовой дракой

Она произошла в микрорайоне Болховский.

Потасовка случилась в ночь с субботы на воскресенье. Видео с камеры наблюдения, установленной у подъезда дома, опубликовал паблик «Инцидент Орёл». Микрорайон фактически является частью Орла, но формально относится к Орловскому муниципальному округу.

Судя по записи, в драке участвовали не менее десяти человек. Как сообщил автор поста, всё произошло у дома по Генерала Лаврова, 1. Драка началась на парковке и продолжилась уже непосредственно у подъезда. Её причина и последствия пока остаются неизвестными.

Как сообщает «Орёлтаймс», ОМВД России «Орловский» зарегистрировало данное сообщение. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»