Орловская полиция разбирается с массовой дракой

Она произошла в микрорайоне Болховский.
Потасовка случилась в ночь с субботы на воскресенье. Видео с камеры наблюдения, установленной у подъезда дома, опубликовал паблик «Инцидент Орёл». Микрорайон фактически является частью Орла, но формально относится к Орловскому муниципальному округу.
Судя по записи, в драке участвовали не менее десяти человек. Как сообщил автор поста, всё произошло у дома по Генерала Лаврова, 1. Драка началась на парковке и продолжилась уже непосредственно у подъезда. Её причина и последствия пока остаются неизвестными.
Как сообщает «Орёлтаймс», ОМВД России «Орловский» зарегистрировало данное сообщение. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИА «Орелград»