В Ливнах осудили «поддельного» сотрудника МЧС

29.5.2023 | 11:47 Закон и порядок, Новости

Он навязывал орловцам необязательные услуги.

Фото: Управление МЧС по Орловской области (иллюстративное)

Как сообщает прокуратура Орловской области, мужчина – уроженец Ставропольского края. Он приехал в Ливны специально с преступными целями.

Как установил суд, мужчина ходил по домам граждан пожилого возраста, представляясь сотрудником пожарной охраны. Предлогом для визита являлась «проверка» газового оборудования и вентиляционной системы.

Затем преступник вводил граждан в дальнейший обман, предлагая выкупить у него «устройство порошкового пожаротушения». Если орловцы не изъявляли такого желания, он угрожал им штрафом.

Всего мошенника признали виновным в пяти таких эпизодах. Общая сумма нанесённого ущерба составила 50 тысяч рублей.

Ливенский районный суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима. Ранее мужчина уже был судим.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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