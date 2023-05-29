В Орле изменят условия предоставления земли гражданам

Проект внесения поправок в местное законодательство уже изучил облсовет.

Как уж рассказывал «Орелград», региональные парламентарии на прошедшей сессии в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в закон «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской области». Отметим, что предложено было внести сразу несколько поправок. Одна из них была разработана в соответствии с решением Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 25 апреля 2023 года этот он рекомендовал регионам установить в местных законодательных актах положение об исключении требования о необходимости проживания граждан, имеющих трех и более детей, в течение определенного срока на их территориях, если один или оба родителя, один или оба усыновителя имеют статус военнослужащего.

«Учитывая указанные рекомендации, проектом закона исключается условие о постоянном проживании на территории Орловской области не менее трех лет, необходимое для предоставления земельных участков в собственность бесплатно, для многодетных семей, в которых один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), приемных родителей или оба родителя (усыновителя), опекуна (попечителя), приемных родителя имеют статус военнослужащего», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, устанавливается особенность бесплатного предоставления в собственность гражданам участков из земель, находящихся в собственности Орловской области или в муниципальной собственности, либо из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Речь идет об участках, принадлежащих отдельным гражданам или семьям на праве аренды и расположенных в муниципальном округе Орловской области. В настоящее время предоставление указанных земельных участков осуществляется по месту жительства граждан на территории сельсовета либо на территории города, поселка, не входящих в состав сельсовета.

«Проектом закона с учетом предложений органов местного самоуправления Орловского муниципального округа Орловской области закрепляется положение, согласно которому в муниципальном округе Орловской области предоставление указанных земельных участков осуществляется в границах муниципального округа Орловской области, — говорится в пояснительной записке. — Реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области».

ИА «Орелград»