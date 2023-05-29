В Орле сбили пешехода

Пострадавшего пришлось госпитализировать.

ДТП произошло 27 мая, в субботу, около 21 часа, на улице Игнатова у дома №43. 30-летняя женщина-водитель на «Опеле Корса» двигалась со стороны улицы Матвеева в сторону улицы Цветаева.

Под колёса автомобиля попал 23-хлетний парень, переходивший проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости «зебры». Эта неосторожность обошлась ему достаточно дорого. Молодой человек получил телесные повреждения и был госпиталирован в медстационар. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Ранее стало известно, что в Орловской области на трассе «Крым» столкнулись «Ауди» и «БМВ».

ИА «Орелград»