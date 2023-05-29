В Орловской области возбуждены дела по некачественным ФАПам

Основанием стали материалы региональной прокуратуры.

Как сообщает надзорное ведомство, в 2018 году «Орёлгосзаказчик» заключил контракты на строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов (с жильём). ФАПы должны были появиться в селе Хотьково Шаблыкинского района и в деревне Мураевка Сосковского района. Однако подрядчик выполнил на объектах строительные работы, не отвечающие установленным требованиям и нормам, что в дальнейшем привело к значительным разрушениям.

«Практически по всему периметру объектов имеются повреждения, на несущих конструкциях образовались трещины, которые могут повлечь обрушение», — сообщает прокуратура Орловской области.

В данный момент следственными органами возбуждено два уголовных дела по статье 238 («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В их рамках правовую оценку дадут не только исполнителю, но и заказчику работ. Что касается местных жителей, то пока что они получают медпомощь в соседних населённых пунктах.

Каждый из ФАПов обошёлся бюджету примерно в 8,7 миллиона рублей. Работы выполняло ООО «Зодчий».

ИА «Орелград»