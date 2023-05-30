Итоги «охоты» на пьяных водителей подвели под Орлом

Уже более 40 пьяных водителей попались мценским гаишникам.

Начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Мценский» майор полиции Владимир Лукин подвел итоги деятельности за прошедший период 2023 года. Краткую версию его отчета обнародовала администрация Мценского района. Из него следует, что в текущем году на территории обслуживания зарегистрировано уже 101 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых погибли четыре человека и 18 человек получили ранения. Было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с водителями в состоянии опьянения, в результате которых три человека получили ранения, погибших нет.

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения Госавтоинспекция МО МВД России «Мценский» проводит рейды «Нетрезвый водитель» и профилактические акции «Сообщи о пьяном за рулем», — говорится в докладе. — С начала года сотрудниками Госавтоинспекции был составлен 41 административный материал за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и выявлено пять водителей, повторно управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. На них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ».

Кстати, в целом в этом году сотрудниками местной Госавтоинспекции проведено уже 50 пропагандистских мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий, в том числе 38 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Последнему уделяется особое внимание. На территории обслуживания в текущем году произошло два ДТП с участием детей, в результате которых один ребенок получил ранения, а один, к сожалению, погиб. За нарушение правил перевозки детей с начала года составлено 67 административных материалов.

«В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных транспортных средств, выявления и пресечения нарушений Правил дорожного движения, совершаемых водителями мототранспорта, с 24 марта 2023 года территории города Мценска и Мценского района проводится оперативно-профилактическая операция «Мотоцикл», — добавил также докладчик.

Что касается основных причин ДТП с тяжкими последствиями, то по-прежнему среди таковых остаются грубые нарушения Правил дорожного движения, такие как выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

ИА «Орелград»