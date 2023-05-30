На Орловщине приготовят рекордную порцию малосольных огурцов

Это произойдёт в воскресенье.

Рекорд всероссийского масштаба планируется установить 4 июня на «Троицких хороводах». Об этом в соцсетях во время последнего прямого эфира рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Здесь бывают разные рекорды, представители наших районов решили здесь выделиться», — отметил глава регионального правительства.

В этом году праздник проходит уже в 24-й раз. Основные события состоятся на Троицком лугу, который относится к селу Льгов Хотынецкого района. Официальное открытие «Троицких хороводов» назначено на 11 часов.

В рамках праздника будут работать две сценические площадки, на которых выступят около 30 творческих коллективов, в том числе, из других регионов и стран. Также запланирована масса других интересных мероприятий.

Возрастное ограничение: 6+.

ИА «Орелград»