Орловским росгвардейцам вручили госнаграды за СВО

Отмечены десять человек.

Награды в торжественной обстановке лично вручил начальник Управления Росгвардии по Орловской области Сергей Старосельцев. Как сообщили в ведомстве, ими отмечены десять военнослужащих и сотрудников, которые вернулись в наш регион из зоны проведения специальной военной операции.

На церемонии была вручены медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а также медали Жукова и медали «За отличие в охране общественного порядка». Руководитель Управления Росгвардии подчеркнул, что личный состав спецподразделений ОМОН «Крепость» и СОБР «Орел» продолжает выполнять поставленные задачи в полном объеме, при этом потерь среди личного состава не допущено.

«Наилучшие профессиональные и человеческие качества всегда отличали росгвардейцев. Ваша служба в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, является тому доказательством», — обратился к коллегам Сергей Старосельцев.

Ранее стало известно, что завтра в Орле откроется региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества», который будет оказывать помощь участникам СВО, а также членам их семей.

ИА «Орелград»