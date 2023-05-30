В Орловской области закон защитит деревья

30.5.2023 | 10:31 ЖКХ, Новости

Об этом объявил губернатор.

ИА «Орелград»

Суть в том, чтобы юридически запретить норму, по которой сажать деревьев должны больше, чем вырубать.

Как заявил Андрей Клычков во время своего последнего прямого эфира в социальных сетях, такое правило негласно существует уже сейчас.

Губернатор пояснил: «Сегодня, на фоне большой дискуссии по дополнительной высадке зелёных насаждений, напомню, что я инициировал новое нормативное требование – чтобы компенсационная в разы была больше, чем вырубается. Я считаю, что это абсолютно правильно, на фоне тех требований, что у нас где-то есть по выпилке деревьев – в силу того, что проходит дорога, стоится новое здание…».

«Чтобы компенсация была гораздо больше, это нужно прописать нормативным актом, чтобы это было обязанностью, а не просто желанием или возможностью», — заключил Клычков.

ИА «Орелград»

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