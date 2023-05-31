Орловские врачи помогли похудеть 30 детям

31.5.2023 | 16:31 Медицина, Новости

В НКМЦ имени Круглой появилось новое направление реабилитации.

Фото: vk.com/zdravorelobl

С начала этого года здесь оказывают квалифицированную медицинскую помощь несовершеннолетним с лишним весом. Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, на данный момент курс прошли около тридцати человек.

Реабилитация начинается с комплексного обследования. По его итогам лечащий врач разрабатывает индивидуальную схему терапии. Затем в программе – занятия лечебной физкультурой под управлением инструктора, а также механотерапия (реабилитация с использованием тренажёров и спецустройств).

Также в отделении пациенты получают теоретический курс от лечащего врача. В итоге у многих из них возрастает мотивация заниматься физкультурой и спортом и вести здоровый образ жизни и в дальнейшем.

Также в стационарном отделении НКМЦ имени Круглой можно пройти постковидную реабилитацию.

ИА «Орелград»

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