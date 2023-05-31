Орловским производителям напитков предложили спецналог

Изменения представителей этого бизнеса ожидают уже с 1 июля.

В Орловской области производители сладких напитков смогут применять специальные налоговые режимы. С 1 июля 2023 года сахаросодержащие напитки признаются подакцизными товарами. Об этом сообщает региональное Управление ФНС России. Как пояснили налоговики, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, производящих такие напитки и включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, нововведение будет действовать с 1 октября 2023 года, для бизнесменов, не входящих в эту категорию, – с 1 июля 2023 года.

«Сахаросодержащими напитками признаются упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере общественного питания), в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), и (или) сироп с сахаром, и (или) мед и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл напитка, — подробно пояснили в Управлении ФНС России по Орловской области. — При этом объемная доля этилового спирта в указанных напитках не должна превышать 1,2 процента включительно».

Также в ведомстве отмечают, что налогообложение сахаросодержащих напитков с 1 июля 2023 года будет осуществляться по налоговой ставке 7 рублей за 1 литр. Для налогоплательщиков, производящих подакцизные товары — сахаросодержащие напитки, внесены изменения. Они отменяют ограничения на право применения специальных налоговых режимов (упрощенной системы налогообложения, единого сельскохозяйственного налога и патентной системы налогообложения).

Тем временем Орелстат зафиксировал резкое снижение объемов производства напитков в Орловской области. В апреле 2023 года оно сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 22,1 процента, а по сравнению с апрелем 2022 года объемы производства рухнули на 35,2 процента. Впрочем, если сравнивать показатели производителей напитков по более крупным периодам, то положительная динамика пока сохраняется. Так, индекс производства в указанной сфере по итогам января-апреля 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 103,9 процента.

ИА «Орелград»