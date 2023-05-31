Под Орлом прошёл фестиваль танцев с собаками

Он принял межрегиональные масштабы.

Оригинальное мероприятие провели в посёлке Надежда Орловского муниципального округа. Творческие соревнования организовала областная «Федерация спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта».

Собаководы вместе со своими питомцами продемонстрировали судьям и зрителям различные хореографические композиции. Как сообщает телеканал «Первый областной», в конкурсе участвовали не только орловцы, но и гости из Москвы, Воронежа и Белгорода.

«Не просто танец как танец – это сценка, и в этом весь фристайл. Он создан не только для того, чтобы танцевать. Здесь бывают люди не танцующие, но при этом они должны реализовать композицию», — пояснила президент федерации Ольга Ночёвкина.

ИА «Орелград»