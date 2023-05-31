Прокуратура нашла на Орловщине 32 недоосвещённых перехода

В суды направлено девять исков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, речь идёт о «зебрах», расположенных вблизи образовательных организаций, в которых учатся дети. Соответствующие проверки проводятся на основе информации, поступающей из Управления ГИБДД по Орловской области и средств массовой информации.

В некоторых случаях нужное освещение на переходах отсутствует вовсе, в некоторых – установлено, но является неисправным. Прокурорские представления вносятся в адрес глав муниципальных образований, а также в адрес руководителей предприятий, которые занимаются содержанием данных дорог. На данный момент внесено 32 таких представления, в суды направлено девять исков.

Надзорные мероприятия продолжаются. Дальнейшее разрешение уже выявленных проблем тоже остаётся на контроле прокуратуры.

Ранее стало известно, что в Орле не освещены 75% подходов к детсадам и школам. На решение проблемы требуется 86,9 миллионов рублей.

ИА «Орелград»