Россельхознадзор забраковал 850 тонн орловского зерна

31.5.2023 | 12:07 Закон и порядок, Новости

Причиной стали неправильно оформленные документы.

Фото Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Как сообщает региональное Управление ведомства, нарушение выявили в текущем месяце. Орловский ИП нарушил требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» при декларировании зерновой продукции.

«Не повезло» двум солидным партиям зерна пшеницы и рапса на пищевые цели, общим весом в 850 тонн. Производитель сельхозпродукции, ИП глава КФХ Миклашевская О.И., допустил распространённую ошибку. Декларация о соответствии нормативам была принята, но на основании исследований испытательного центра, не включённого в Единый государственный реестр.

В итоге Управление Россельхознадзора при знало декларацию о соответствии недействительной и выдала предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»

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