Участники СВО смогут сходить к психологу во всех районах

31.5.2023 | 15:44 Медицина, Новости, СВО

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Сегодня кабинет психолога открылся на базе фонда «Защитники Отечества» (в Орле на Степана Разина, 3). Такие же существуют на базе психоневрологического диспансера, а также в городских поликлиниках и ЦРБ.

Руководитель департамента Игорь Петчин рассказал подробности: «В каждом районе области у нас будет кабинет психолога, где защитники Отечества смогут получить необходимую профильную помощь. После медицинского тестирования и первичной консультации психолог сможет направить пациента к другим профильным специалистам, при необходимости ему проведут дополнительные обследования или назначат курс лечения или психологической реабилитации. Реабилитацию мы проводим на базе двух медучреждений — областной клинической больницы и психоневрологического диспансера».

Месяц назад сообщалось, что в лечебных учреждениях Орловской области под вакансию психолога выделено 76 ставок, но занято только 57. Оказывать помощь по таким профилям могут специалисты, которые не имеют медицинского образования, но при этом прошли определённые подготовительные курсы.

ИА «Орелград»

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