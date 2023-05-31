В Орле достраивают инклюзивную детскую площадку

Открытие состоится в июне.

Этот объект станет первым в Орловской области. Площадку обустраивают в парке Победы.

Как сообщают «Вести-Орёл», в данный момент на площадке монтируют детские аттракционы. Здесь установят качели и карусели, батут, горку, а также создадут пространство для игры в баскетбол. Открытие запланировано на первую половину июня.

Средства на строительство площадки собирали в рамках благотворительного марафона «По берегу». Её организовал Орловский социальный кластер. В мероприятии участвовали около 1500 человек, включая губернатора Андрея Клычкова и сотрудников областной и городской администраций.

«Идея какая была главная? Чтобы в одном пространстве разные дети совершенно взаимодействовали, дружили, играли. Понятно, что мы не собрали [нужные средства] в полном объёме, в каком была необходимость. Это наши дорогие добрые люди – производители, укладчики покрытия – это их участие в благотворительности», — поделилась попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова.

Ранее в Орле утвердили правила пользования инклюзивным пляжем на озере «Светлая жизнь».

ИА «Орелград»