В Орле достраивают инклюзивную детскую площадку

31.5.2023 | 15:27 Новости, Общество

Открытие состоится в июне.

Фото: vestiorel.ru

Этот объект станет первым в Орловской области. Площадку обустраивают в парке Победы.

Как сообщают «Вести-Орёл», в данный момент на площадке монтируют детские аттракционы. Здесь установят качели и карусели, батут, горку, а также создадут пространство для игры в баскетбол. Открытие запланировано на первую половину июня.

Средства на строительство площадки собирали в рамках благотворительного марафона «По берегу». Её организовал Орловский социальный кластер. В мероприятии участвовали около 1500 человек, включая губернатора Андрея Клычкова и сотрудников областной и городской администраций.

«Идея какая была главная? Чтобы в одном пространстве разные дети совершенно взаимодействовали, дружили, играли. Понятно, что мы не собрали [нужные средства] в полном объёме, в каком была необходимость. Это наши дорогие добрые люди – производители, укладчики покрытия – это их участие в благотворительности», — поделилась попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова.

Ранее в Орле утвердили правила пользования инклюзивным пляжем на озере «Светлая жизнь».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования