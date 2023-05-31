В Орле выбрали подрядчика для интеллектуальной транспортной системы

Итоги соответствующего аукциона подведены.

Победителем стало ЗАО «Единая национальная диспетчерская система». Именно оно займётся развитием интеллектуальной транспортной системы в Орловской городской агломерации. Стоимость контракта составит 62,3 миллиона рублей.

Подрядчик должен будет заменить оборудование для ИТС, а также обследовать городские светофоры и создать проект по удалённому управлению ими. Кроме того, ему предстоит содержать ситуационный центр ИТС и обеспечивать его работу.

В частности, на систему, в рамках этого контракта, будут так или иначе «завязаны» 75 светофоров, расположенных в наиболее проблемных точках города. 30 из них просто «поставят» на удалённое управление. На 14 заменят дорожные контроллеры, после чего подключат их к ситуационному центру ИТС. На 31 светофоре будет установлено «оборудование обеспечения информационной безопасности».

ИА «Орелград»