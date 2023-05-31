Заниматься наукой в Орле оказалось 100-процентно прибыльно

Аналитики рассказали о финансовых результатах работы орловских организаций.

Орелстат обнародовал данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-марте 2023 года. Согласно отчету, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций за это время в действующих ценах сложился в сумме 9,194 миллиарда рублей. По подсчетам аналитиков, 184 предприятия получили прибыль в размере 10,679 миллиарда рублей, а 91 предприятие завершило отчетный период с убытком на сумму 1,484 миллиарда рублей.

Поясним, что статистика приведена без учета представителей малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также некредитных финансовых организаций. Бросается в глаза то, что в региональной экономике оказалось только два сектора, абсолютно все представители которых по итогам января-марта 2023 года сработали с прибылью. Прежде всего, это организации, относящиеся к категории «Деятельность профессиональная, научная и техническая». Вторая сфера – это образование.

Ранее Орелстат сообщал, что в Орловской области в 2022 году научные исследования и разработки осуществлялись в 20 организациях. В целом в регионе научными исследованиями и разработками было занято 700 человек. Их средняя заработная плата за прошлый год составила 40 351 рубль, что на 96 рублей (на 0,2 процента) ниже среднеобластного уровня. На научные исследования и разработки в январе-декабре 2022 года было затрачено 952,9 миллиона рублей. Для сравнения, годом ранее подобные расходы составили 702,3 миллиона рублей. В областном центре расположены 13 организаций, выполнявших научные исследования и разработки, на их долю приходится 54,8 процента общего объема затрат.

ИА «Орелград»