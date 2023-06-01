На Красном мосту водителей и пешеходов разделили «забором»

На следующей неделе на главном объекте Орла начнётся укладка асфальта.

Об этом в соцсетях сообщил мэр города Юрий Парахин.

Парапеты, отделяющие проезжую и пешеходную части моста, устанавливаются для того, чтобы защитить пешеходов от воды и грязи, летящих из-под колёс, особенно весной и осенью. Также они выполняют и антиаварийную функцию. Высота парапета доходит взрослому человеку примерно до пояса.

На следующей неделе на Красном мосту начнётся укладка нижнего слоя асфальта. Его толщина составит пять сантиметров. Работы начнутся с левого берега Оки, со стороны Заводского района.

Также сейчас на мосту началась надвижка нового пролётного строения. «К началу июля пролёт планируется полностью выкатить на русловую часть, а затем он будет опускаться до уровня проезжей части», — рассказал Парахин.

ИА «Орёлград»