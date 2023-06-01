Орловский автотехникум выдавал фиктивные свидетельства

Нарушение выявила прокуратура.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ноябре 2020-го года в «Орловский автодорожный техникум» на курсы профессионального обучения зачислили восемь человек. Обучение проходило в рамках национального проекта «Демография» и оплачивалось за счёт бюджетных средств.

Спустя два месяца граждане получили свидетельства об освоении программы и получении квалификации. Однако фактически они не учились и не сдавали экзамены. В итоге, после выявления данных нарушений, прокурор направил в суд иск о признании этих документов недействительными.

Железнодорожный районный суд Орла полностью удовлетворил данные требования. Также этим фактам дана уголовно-правовая оценка.

ИА «Орёлград»