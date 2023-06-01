Орловский автотехникум выдавал фиктивные свидетельства

1.6.2023 | 11:50 Закон и порядок, Новости, Образование

Нарушение выявила прокуратура.

Фото: www.google.com/maps

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ноябре 2020-го года в «Орловский автодорожный техникум» на курсы профессионального обучения зачислили восемь человек. Обучение проходило в рамках национального проекта «Демография» и оплачивалось за счёт бюджетных средств.

Спустя два месяца граждане получили свидетельства об освоении программы и получении квалификации. Однако фактически они не учились и не сдавали экзамены. В итоге, после выявления данных нарушений, прокурор направил в суд иск о признании этих документов недействительными.

Железнодорожный районный суд Орла полностью удовлетворил данные требования. Также этим фактам дана уголовно-правовая оценка.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования