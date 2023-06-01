Подрядчик попросил отложить сдачу школы на Зеленина

Об этом сообщили в администрации Орла.

Вопрос обсуждался в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Одна из пользовательниц задала вопрос о сроках сдачи объекта, напомнив, что официально «последней датой» является 30-е мая текущего года. Ей ответили с официального аккаунта городской администрации.

«В связи с задержками поставки оборудования, закупаемого подрядчиком для оснащения пищеблока, подрядчиком в адрес заказчика направлено обращение о переносе срока окончания строительства. В настоящее время вопрос находится на рассмотрении», — пояснили представители исполнительной власти Орла.

Ещё одна орловчанка заинтересовалась другой стороной этого вопроса – приёмом учеников в первые классы новой школы. Ей также ответили с аккаунта администрации города: «Количество первых классов, открываемых в микрорайоне Алроса, будет увеличено в связи с планируемым открытием школы по улице Зеленина. Приём на обучение в школу по улице Зеленина может быть начат только после введения объекта в эксплуатацию и получения лицензии на осуществление образовательной деятельности».

Школу, которая должна стать самой большой в области, возводит ООО «Техспецкомплект». Трудности, связанные с её строительством, обсуждались, в том числе, на профильном комитете Орловского областного Совета народных депутатов. Тогда некоторые «народные избранники» усомнились, что её сдадут не только к 30 мая, но и к 1 сентября.

ИА «Орелград»