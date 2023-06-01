В Орле улицу затопило горячей водой

1.6.2023 | 14:32 ЖКХ, Новости, Происшествия

ЧП случилось на Пожарной улице.

Фото: oreltimes.ru

Поток горячей воды бьёт из-под земли и буквально затапливает дорогу и тротуары.

Ситуацию прокомментировали в ПАО «Квадра». «С 1 июня у нас начались плановые гидравлические испытания. Прорыв произошёл из-за неисправности трубы на данном участке. На данный момент вода отключена», — цитирует диспетчера компании «Орёлтаймс». О начале ремонтных работ пока не сообщалось.

Напомним, что с сегодняшнего числа и до 14 июня в Орле отключают горячую воду для жителей Северного, Железнодорожного и Советского районов, а также, частично, Заводского. Это плановое отключение в рамках ежегодных гидравлических испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей. Его планировалось провести ещё в мае, но сроки перенесли по просьбам жителей города.

ИА «Орелград»

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