В Орле улицу затопило горячей водой

ЧП случилось на Пожарной улице.

Поток горячей воды бьёт из-под земли и буквально затапливает дорогу и тротуары.

Ситуацию прокомментировали в ПАО «Квадра». «С 1 июня у нас начались плановые гидравлические испытания. Прорыв произошёл из-за неисправности трубы на данном участке. На данный момент вода отключена», — цитирует диспетчера компании «Орёлтаймс». О начале ремонтных работ пока не сообщалось.

Напомним, что с сегодняшнего числа и до 14 июня в Орле отключают горячую воду для жителей Северного, Железнодорожного и Советского районов, а также, частично, Заводского. Это плановое отключение в рамках ежегодных гидравлических испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей. Его планировалось провести ещё в мае, но сроки перенесли по просьбам жителей города.

ИА «Орелград»