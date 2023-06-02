Спикер орловского облсовета навестил семью добровольца

Поводом стал день рождения дочки защитника Отечества.

В семье растут три ребёнка – две девочки и мальчик. Сегодня младшей дочери, Стефании, исполнилось три года.

Праздничный визит нанесли председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и один из «народных избранников», руководитель регионального исполкома ОНФ, Владимир Филонов.

Гости привезли подарки как для самой именинницы, так и для её сестры Софии и брата Даниила. Матери семейства, Анастасии, от имени супруга передали букет цветов.

Представители облсовета пожелали ребятам и их маме здоровья, хорошего летнего настроения и скорейшего возвращения их отца домой — здоровым и невредимым.

«Помощь семьям наших бойцов, мобилизованных или добровольцев, пошедших служить по контракту, сейчас одна из важнейших задач власти, депутатского корпуса, общественных и волонтёрских объединений. Мы здесь на местах должны сделать всё, чтобы они знали, что здесь их родные и семьи не останутся без внимания и помощи», — подчеркнул Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»