В обладминистрации признали проблемы на маршруте «Орёл – Мценск»

О них сообщил местный житель.

Диалог на данную тему состоялся в соцсетях в комментариях к прямому эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

От пользователя поступила информация о нерегулярной работе автобусов на данном направлении. Ему ответили с официального аккаунта Департамента дорожного хозяйства Орловской области.

Чиновники признали проблему, но сослались на возраст автобусов: «Срывы рейсов на автобусном маршруте регулярных перевозок №403 «Орел – Мценск» действительно имеют место и обусловлены высоким износом задействованного транспорта, средний возраст которого составляет более 10 лет. По информации перевозчиков обновление подвижного состава в текущих условиях затруднительно».

Как уточнили в Департаменте, по итогам апреля официально оказались выполнены 85,3% рейсов, при этом средний интервал движения автобусов составил 23 минуты в будни и 26 минут в выходные и праздничные дни.

Также обладминистрация высказалась по поводу принятых мер: «Согласно информации АО «Орелавтотранс», осуществляющего диспетчерское сопровождение в рамках действующих агентских договоров с ИП Калининым С.А. и ИП Терешиным С.Н., применяются штрафные санкции за срывы рейсов».

Кроме того, в Департаменте рассказали, что ранее от пассажиров этого маршрута поступали жалобы на водителей, которые ограничивали их в безналичных способах оплаты проезда. «По данным фактам учреждением проведены четыре выездные проверки с видеофиксацией установленных нарушений. По всем фактам установленных нарушений перевозчикам выставлены претензии, предусматривающие штрафные санкции», — добавили в обладминистрации.

ИА «Орелград»