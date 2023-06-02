В Орле зоозащитники спасли замурованных котят

Животные оказались заперты в подвале.

Две кошки и пятеро котят безвыходно находились в подвальном помещении как минимум около недели. Всё происходило в самом центре города – на улице Ленина, 32/34.

Как сообщает «Орёлтаймс», животные постоянно попадали в подвал и покидали его через отверстие для вентиляции. Потом «лазейку» замуровали, но в этот момент кошки с котятами находились не снаружи, а внутри.

Внимание к проблеме привлекла неравнодушная местная жительница. На место прибыла полиция, а также зоозащитники. В итоге животных вызволили из плена.

Сейчас они находятся в ветклинике, а затем отправятся на передержку. Реквизиты для желающих оказать финансовую помощь в их лечении и содержании опубликованы в группе общественной организации «Кот и пёс» «Вконтакте».

ИА «Орелград»