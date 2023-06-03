Более 6000 орловских объектов сняты с кадастрового учета

Управление Росреестра рассказало о работе по выявлению правообладателей недвижимости.

В текущем году в Орловской области выявлено 674 правообладателя ранее учтенной недвижимости, сведения о правах которых уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). За весь период действия Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ в ЕГРН внесено 1640 записей о правах на ранее учтенные объекты недвижимости на территории Орловской области. За это же время с кадастрового учета было снято более 6 тысяч объектов. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Орловской области.

К слову, сотрудники данного ведомства на днях провели рабочую встречу с представителями органов местного самоуправления. На ней обсуждали вопросы реализации указанного выше федерального закона №518-ФЗ. Участники встречи, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, узнали о проводимой в Орловской области работе по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Особое внимание, как отметили в орловском Росреестре, было уделено исполнению плана-графика и реализации мероприятий по достижению установленных плановых значений показателей по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями.

«Государственная регистрация ранее возникшего права — это бесплатная процедура, госпошлина в этом случае не взимается, — пояснила Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области.- Только узаконенное право собственности дает возможность владельцу недвижимости свободно распорядиться ею по своему усмотрению, а наличие в ЕГРН актуальных сведений о зарегистрированных правах позволит защитить собственников недвижимости от мошеннических действий с их имуществом».

На совещании было отмечено, что процент выполнения плана-графика по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в Орловской области по итогам первого квартала 2023 года составил 102 процента. Добавим, что такие графики и планы для каждого региона Росреестр сформировал в рамках исполнения перечня поручений президента Владимира Путина от 11 августа 2022 года. Участники прошедшего совещания также обсудили вопросы выработки дальнейших мер, направленных на увеличение числа выявленных объектов и правообладателей.

Тем временем губернатор Андрей Клычков своим распоряжением определил департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области органом, уполномоченным на осуществление мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории региона в 2023 году. Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на первого заместителя губернатора в правительстве Орловской области.

ИА «Орелград»