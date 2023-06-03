Ливны сохранили статус дотационного города

Отчет об исполнении бюджета Ливен согласовали депутаты.

В Ливнах состоялось очередное заседание Ливенского городского Совета народных депутатов. Как пояснили в администрации города, первым вопросом повестки дня стало утверждение отчета об исполнении городского бюджета за 2022 год. Он был представлен начальником финансового управления Ниной Парахиной. Она отметила в своем выступлении, что бюджетная политика, как и в предыдущие годы, была направлена на реализацию приоритетных задач социально-экономического развития, создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения, обеспечение устойчивости и долгосрочной сбалансированности местного бюджета.

«По итогам отчетного года поступления в доход бюджета города превысили уровень поступлений 2021 года, исполнены все принятые бюджетные обязательства и реализованы мероприятия по достижению целей по приоритетным направлениям и проектам, в том числе национальным», — заверили депутатов.

В целом за отчетный год доходы бюджета города составили 1,324 миллиарда рублей, или на 15,3 процента больше к первоначальному плану. По сравнению с 2021 годом сумма доходов выросла на 146,236 миллиона рублей, или на 12,4 процента. Однако доля собственных доходов в общем объеме поступлений составила всего лишь 32,2 процента в том числе: налоговые доходы – 28,8 процента, неналоговые – 3,4 процента. В то же время доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 67,8 процента. То есть город сохраняет статус дотационного, большую часть средств получая из вышестоящего бюджета.

Собственные налоговые и неналоговые доходы городской казны в 2022 году составили 426,854 миллиона рублей. Для сравнения: в 2021 году они составили 411,774 миллиона рублей, или 34,9 процента от всех доходов, в 2020 году – 352,63 миллиона рублей, или 34,9 процента. Иными словами, в минувшем году доля собственных вложений в казну города оказалась даже меньше, чем в два предыдущих года. Основным источником собственных доходов стал налог на доходы физических лиц, поступления от которого составили 283,597 миллиона рублей или 66,4 процента от всех собственных доходов.

ИА «Орелград»