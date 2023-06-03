Орловчанка засудила управляющую компанию за залитую квартиру

Дело дошло до апелляционной судебной инстанции.



Орловский областной суд в апелляционной инстанции рассмотрел жалобу одной из управляющих компаний областного центра на решение Северного районного суда города Орла. Судебная коллегия жалобу отклонила и признала решение суда первой инстанции законным, оставив его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Так закончилась история спора местной жительницы с управляющей компанией о залитии квартиры. Подробности сообщили в пресс-службе Северного райсуда.

«Орловчанка обратилась в суд с иском к управляющей компании о защите прав потребителей, — пояснили в ведомстве. — В обоснование исковых требований указала, что она является собственником квартиры, в которой произошло залитие по вине управляющей компании — вследствие разрыва резьбы между вводным краном и врезкой ГВС при возобновлении подачи горячего водоснабжения».

Женщина просила суд взыскать с управляющей компании причиненный ей имущественный вред, компенсацию морального вреда, штраф, а также судебные расходы по оценке ущерба и по оплате услуг представителя. Представитель ответчика согласился с заявленными требованиями в части возмещения ущерба, компенсации морального вреда и судебных расходов. Однако выступил против наложения штрафа.

Он отметил, что истица не обращалась к ответчику с претензией, а сразу обратилась в суд с иском, чем, по его мнению, лишила управляющую компанию возможности добровольно удовлетворить ее требования. Также представитель УК посетовал на то, что женщина отказывается заключить предложенное ей мировое соглашение. Отказалась компания признавать и расходы по оценке причиненного ущерба. По ее мнению, они не подлежат удовлетворению, поскольку по делу проведена судебная экспертиза.

«Рассмотрев возникший спор, суд первой инстанции исковые требования орловчанки удовлетворил частично, взыскав с управляющей компании в пользу истца в счет возмещения причиненного залитием квартиры материального ущерб, компенсацию морального вреда, штраф, расходы по оценке ущерба и по оплате юридических услуг», — уточнили в пресс-службе суда.

Именно с таким решением не согласилась управляющая компания. Он подала апелляционную жалобу в вышестоящий суд, но проиграла и там.

ИА «Орелград»