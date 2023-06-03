Орловской семье пришлось в суде доказывать факт многодетности

Дело об установлении такого факта рассмотрели в Покровском.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело об установлении факта многодетности семьи и обязании назначить ей ежемесячную денежную выплату. Детали процесса поведала пресс-служба этого суда. Иск к районному филиалу КУ ОО «Областного центра социальной защиты населения» подала местная жительница. Она оспорила решение чиновников, которые отказали ей в назначении выплаты. Суд установил, что женщина является получателем пенсии по старости с 2021 года. При этом она является и матерью троих детей.

«В качестве многодетной ее семья не регистрировалась, удостоверение многодетной семьи ей не выдавалось, — отметили в суде. — В феврале 2023 года она обратилась в филиал социальной защиты населения по Покровскому КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения» с заявлениями о назначении ежемесячной денежной выплаты матерям в составе семьи, которой установлен статус многодетной семьи, по достижению ими возраста, дающего право на пенсию. Решением филиала по Покровскому району КУОО «ОЦСЗН» было отказано, в связи с предоставлением неполного пакета документов».

При вынесении решения суд оценил все представленные доказательства. Исходил же он из того, что для назначения ежемесячной денежной выплаты матерям в составе семьи, которой установлен статус многодетной семьи, необходимо установление статуса многодетной семьи. В данном случае, на момент вступления в силу Закона от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки», а это 1 января 2004 года, возраст двоих детей истицы не превышал 18 лет. Далее, уже в период действия указанного закона, истица родила третьего ребенка.

«С учетом установленных по делу обстоятельств, суд пришел к выводу о том, что истец, несмотря на отсутствие у нее официального статуса многодетной семьи, соответствует категории граждан, для которых установлен статус многодетной семьи Орловской области, — пояснили в пресс-службе Покровского районного суда. — Семья истицы подпадает под понятие многодетной семьи Орловской области. В связи с этим суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме».

ИА «Орелград»