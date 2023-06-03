В Орловской области изъяли из оборота 1500 пачек сигарет

Изъятая продукция не выдержала испытания проверками.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, в 2022 году сотрудниками данного ведомства было проинспектировано 1759 пачек табачных изделий, в том числе 1479 — импортного производства. По итогам контрольных мероприятий из оборота было изъято 1509 пачек табачных изделий общей стоимостью 187,3 тысячи рублей. В числе изъятой продукции оказались 1378 пачек сигарет импортного производства общей стоимостью 94,9 тысячи рублей.

Основной причиной изъятия товаров стало отсутствие на них акцизных марок и средств идентификации. По фактам выявленных нарушений к административной ответственности было привлечено 28 виновных лиц. В качестве наказания они получили предупреждения и штрафы на общую сумму 308 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора отслеживали информацию в интернете, выявляя факты незаконной торговли табачной и никотинсодержащей продукции. Напомним, дистанционная продажа сигарет, кальянов и прочего в России запрещена.

В рамках проведения данной работы в прошлом году региональное Управление Роспотребнадзора подало в суды девять исковых заявлений о признании информации о дистанционном способе продажи сигарет и кальянной информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Иными словами, ставился вопрос о блокировке доступа к сайтам, занимающимся такой торговлей.

«В настоящее время все административные исковые заявления о признании информации о реализации дистанционным способом табачной, никотинсодержащей продукции и кальянов, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, судами рассмотрены, требования Управления удовлетворены в полном объеме, — уточнили в Роспотребнадзоре. — Работа в данном направлении продолжается».

ИА «Орелград»