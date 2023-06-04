Каждый десятый алиментщик в Орле находится в розыске

Судебные приставы рассказали о работе по одному из самых важных направлений.

В Орловской области по состоянию на 1 мая 2023 года на исполнении в Управлении Федеральной службы судебных приставов находилось 4244 исполнительных производства о взыскании алиментов. Из них в рамках 89 процентов производств реализуются права детей на получение алиментов. Это означает, что должники под контролем судебных приставов выплачивают алименты, либо удержания производятся из их заработка или иного дохода. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления ФССП.

«Оставшиеся 11 процентов — это должники, которые находятся в розыске и которых судебные приставы привлекают к административной или уголовной ответственности за невыплату алиментов, — уточнили в ведомстве. – За четыре месяца текущего года 172 должника по алиментам привлечены к административной ответственности. По состоянию на 1 мая 2023 года 758 должников, ранее привлеченных по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, приняли меры к трудоустройству и приступили к выплате текущих платежей».

Кроме того, 94 нерадивых родителя, задолжавших по алиментам, были привлечены к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ. Кстати, 16 из них попали под уголовное преследование «в связи с оплатой алиментов в размере менее установленного вступившим в законную силу судебным решением». Все эти данные были озвучены в рамках проведения в Орле Всероссийской информационной акции «Судебные приставы — детям».

«Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей было и остается одним из важнейших направлений работы службы судебных приставов, — отметил главный судебный пристав Орловской области Михаил Смирнов. — За четыре месяца 2023 года судебными приставами Орловской области на содержание детей было принудительно взыскано и перечислено более 104 миллионов рублей, что на 15 миллионов рублей или на 17 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года».

По его словам, такие результаты были достигнуты благодаря принятому судебными приставами комплексу мер принудительного исполнения. Эффективной мерой воздействия остается обращение взыскания на денежные средства, транспорт и недвижимое имущество должников, а также привлечение должников к административной и уголовной ответственности.

ИА «Орелград»