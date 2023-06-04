Замена коммуникаций под Орлом оказалась ниже среднего

Эффективность целевой программы в Мценске вызвала вопросы.

В 2023-2024 годах в Орловской области будет заменено около 91 километра сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Об этом на днях в ходе прямого эфира в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков. Он сообщил, что Орловской области одобрена заявка на 903,5 миллиона рублей на реализацию в 2023-2024 годах мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Из них 685 миллионов рублей – это федеральные средства, остальные — региональные. Пресс-служба губернатора отметила, что на два года предусмотрена не только замена 91 километра сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, но и модернизация и реконструкция пяти котельных.

Тем временем на местах продолжают подводить итоги реализации подобных программ, принятых ранее. Судя по отчетам, далеко не везде все идет гладко. Так, власти Мценска оценили эффективность реализации целевой муниципальной программы «Замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, отработавших нормативный срок службы, расположенных на территории города Мценска на 2022-2024 годы». Как сказано в отчете, программа характеризуется достижением целевых показателей при существенном не освоении финансирования. Ее задачами являются выполнение работ по замене участков сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, отработавших нормативный срок службы свыше 25 лет. На реализацию в 2022 году были предусмотрены средства муниципальных предприятий города Мценска теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в размере 17,143 миллиона рублей.

«Средства освоены в размере 6,77 миллиона рублей или на 39,5 процента, — говорится в отчете. — Существенное недофинансирование. Некорректно спланирован объем финансирования. В 2022 году выполнено: замена участков тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы — 3,4 км при плане 4,2 км; замена участков сетей водоснабжения и водоотведения, отработавших нормативный срок службы — 0,93 км при плане 0,75 км».

Выполнение целевых индикаторов по программе составило 1,049 балла за счет перевыполнения показателя по замене участков сетей водоснабжения и водоотведения на 24 процента. Тем не менее, это единственная из 17-ти муниципальных программ Мценска, получившая оценку «Уровень эффективности ниже среднего». По пятибалльной шкале оценки эффективности она получила всего два балла.

ИА «Орелград»