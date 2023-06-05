Дистанционные мошенники обманули орловцев на 9,3 миллиона

Таковы печальные итоги этих выходных.

О них сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Наиболее серьёзный «единоразовый» ущерб нанесли 61-летней жительнице Северного района. Попав под влияние телефонного мошенника, она потеряла 2 миллиона 275 тысяч рублей. Женщина перевела свои сбережения на счета, продиктованные злоумышленниками, а также оформила на себя два кредита. Преступники выдавали себя за сотрудников службы безопасности банка и представителей правоохранительных органов.

55-летний житель поселка Долгое заявил в полицию о потере пяти миллионов. Правда, этой суммы он лишился не сразу, а постепенно. Длительное время мужчина переводил на счета мошенников свои средства, надеясь заработать на бирже. Таким же образом 43-летний житель Советского района потерял один миллион рублей.

Среди пострадавших есть не только пенсионеры и предпенсионеры, но и молодые люди. Так, 24-летний житель Заводского района Орла потерял 474 тысячи рублей, переведя их на реквизиты преступников.

Всего за выходные в орловскую полицию поступило восемь заявлений от пострадавших. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй «Мошенничество».

Управление МВД по Орловской области ещё раз напоминает всем жителям региона – при поступлении звонков от неизвестных Вам людей, которые представляются сотрудниками какого-либо банка или любых правоохранительных органов, необходимо положить трубку. Если у Вас возникают какие-либо сомнения, то самостоятельно перезвоните в банк. Если человек, который пытался позвонить Вам, утверждает, что ваш родственник или друг попал в беду (например, в ДТП), то всё равно положите трубку и сами свяжитесь с этим родственником или другом.

Также потенциально опасными являются ситуации, в которых неизвестные ранее люди предлагают Вам по телефону или в интернете:

приобрести дорогостоящие товары (например, одежду и обувь) в несколько раз дешевле их обычной стоимости,

улучшить своё материальное состояние на сомнительной финансовой бирже (список лицензированных площадок публикуется на сайте ЦБ РФ),

предлагают перевести общение в какой-либо мессенджер, присылают с его помощью ссылки для внесения личных данных.

ИА «Орелград»