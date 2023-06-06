Орловца госпитализировали после ДТП

Авария произошла в Северном районе Орла.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, всё случилось накануне в 17 часов 30 минут на Московском шоссе у дома 139.

32-летний водитель на «Рено Логан» ехал со стороны Металлургов в направлении Бурова. Уже поворачивая на эту улицу он налетел на препятствие — опору ЛЭП. Столкновение обернулось для мужчины существенными телесными повреждениями. «Скорая помощь» отвезла его с места ДТП в Орловскую областную клиническую больницу.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП, в том числе три с пострадавшими.

ИА «Орелград»