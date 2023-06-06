В Мценске утвердили новый перечень дорог

Реестр необходим для учета автомобильных дорог общего пользования.

Глава Мценска Николай Кочетаев утвердил «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Мценска». Документ необходим для учета таких объектов. Этого требует, в частности, Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации». Предыдущий перечень был утвержден в ноябре 2020 года, теперь он признан утратившим силу. В новый список включены сведения о 190 объектах, в том числе мост через реку Зушу. Общая протяженность местных автодорог составляет 125,58 километра.

В перечне подробно указаны адреса расположения дорог, тип покрытия (в основном это асфальтобетон) и идентификационный номер каждой дороги. Дороги из перечня проходят технические обследования, власти обязаны направлять на их содержание и ремонт бюджетные средства. Кстати, в Мценске действует муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Она была разработана «с целью развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих социально-экономические потребности населения».

По данным администрации Мценска, в 2022 году на реализацию программных мероприятий были предусмотрены средства в размере 138,006 миллиона рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 7,3 миллиона рублей. Более 130 миллионов Мценск должен был получить из областного бюджета. Впрочем, освоено было 130,639 миллиона рублей, или 94,7 процента от плана года. Мценск свою долю внес практически полностью, а вот средств региональной казны было освоено 123,3 миллиона рублей из запланированных 130,7 миллиона.

В истекшем году в рамках данной программы были отремонтированы 14 участков автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 8,7 километра. Также для нужд города было приобретено четыре единицы специализированной техники и две единицы оборудования к технике для уборки улиц города. Кроме того, проводились плановые работы по содержанию и освещению автомобильных дорог. Все целевые показатели программы были выполнены на 99,4 процента.

ИА «Орелград»