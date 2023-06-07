Администрация Ливен прокомментировала снос детской площадки

У чиновников нет претензий к собственнику.

Речь идёт о достаточно громкой истории с детской площадкой у дома по местной улице Молодёжной, 83. Её около десяти лет назад за собственный счёт построил жилец дома Геннадий Бачурин (экс-сотрудник городской администрации, а теперь главный инженер одного из предприятий). 29 мая площадку снесли при помощи спецтехники.

В официальном комментарии для «Уездного города Ливны» администрация города ещё раз напомнила, что сооружения возводились частным лицом за свой счёт, а не за бюджетные средства. «О причинах сноса… в беседе Бачурин Г.В. пояснил, что детская площадка им строилась для своего ребенка, который в настоящее время является совершеннолетним и проживает за пределами Орловской области», — отмечается в комментарии.

Также в горадминистрации Ливен указали на ещё одно важное обстоятельство. Оборудование для детской площадки «было изготовлено… ручным способом из сподручного материала», в то время как такие изделия должны проходить обязательную сертификацию. Чиновники отметили: «Конструктивное решение и выбранный материал данных игровых элементов не обеспечивали детям при эксплуатации безопасность в соответствии с требованиями… Собственник, возможно, выполнил демонтаж детских игровых элементов в рамках недопущения административной ответственности».

При этом издание приводит и другие точки зрения на проблему. В частности, по их данным, содержанием площадки занимался не только собственник, но и другие жильцы дома.

ИА «Орелград»